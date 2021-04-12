وزير الأوقاف : إغلاق المساجد بعد صلاتي المغرب والفجر

الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنه لن يكون هناك تجمعات أو إفطارات رمضانية، في المساجد بعد صلاة المغرب.

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وقال الخلايلة، الإثنين ، في تصريحات صحافية ، إنه سيتم إغلاق المساجد بعد الانتهاء من آداء صلاتي المغرب والفجر، عملا بقرار الحكومة القاضي، بالسماح بآداء صلاتي الفجر والمغرب في المساجد خلال شهر رمضان.



وجدد التأكيد على أن فتح المساجد مخصص فقط لآداء الصلاة، مبينا إلى أن وزارة الأوقاف ملتزمة بما يرد عن الجهات الطبية والصحية في الأردن من توصيات حفاظاً على الصحة العامة، إثر جائحة كورونا.

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