وزير الأوقاف : الوزارة تتابع ما يجري في المسجد الأقصى على مدار 24 ساعة

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، إن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يحمل هم المسجد الأقصى، إضافة إلى رعاية المسجد وصيانته وفرشه وتأمينه بجميع ما يلزمه.



وتابع خلال حديثه عبر التلفزيون الأردني ان الوصاية الهاشمية هي محور المحافظة على المسجد الأقصى المبارك.



ونوه بأنه وتنفيذًا للتوجيهات الملكية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تقوم وزارة الأوقاف من خلال مديرية أوقاف الأقصى بمتابعة كل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك على مدار 24 ساعة.



وأشار إلى رفع رواتب موظفي الأقصى في الآونة الأخيرة من 300% إلى 400% سيصرف 50% منها خلال العام الحالي، بينما 50% في العام المقبل.



ولفت إلى صرف 8 ملايين دينار من صندوق ادخار الموظفين كمكافآت نهاية خدمة للعاملين في المسجد الأقصى خلال العام الماضي.

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