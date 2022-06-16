وزير الأوقاف : الوزارة لم ولن تغلق المراكز الإسلامية

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس، فعاليات ملتقى الوعظ والأرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة وصندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية، ونقابة مهن البصريات الأردنية.



وأكد الخلايلة خلال حفل الافتتاح، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، والنائبين عبيد ياسين وروعة الغرابلة، حرص الوزارة على تنظيم مثل هذه الملتقيات في جميع محافظات المملكة لتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين، لافتاً إلى أن الملتقى يشارك فيه نخبة من الأئمة والوعاظ والخطباء بهدف الحفاظ على الخطاب الإسلامي ورسالة المسجد والمنبر واقتداء الإمام والواعظ وخطيب المسجد بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحث الناس على القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة.



وأكد الخلايلة، أن وزارة الأوقاف لم ولن تغلق المراكز الإسلامية أو النوادي الصيفية التي تُدرس القرآن الكريم، لا بل تدعمها، ولديها أيضا 2200 مركز قرآني يلتحق بها آلاف من الطلبة، ونوادي صيفية، يشرف عليها كوادر الوزارة من أئمة ووعاظ وواعظات ومشرفين ومشرفات مراكز قرآنية، وينفق عليها من موازنة الوزارة لأنها تقدم خدماتها للطلبة بالمجان.



واستهجن الخلايله اتهام الوزارة بأنها تعارض تدريس القرآن الكريم، مبيناً أن الوزارة تنفذ أحكام قانون الجمعيات، وقانون التربية والتعليم الذي لا يسمح بإقامة رياض أطفال خارج القانون، حيث يتم استغلال نادي الطفل القرآني لتحويله إلى رياض أطفال وبدون موافقة وزارة التربية والتعليم، أو علم الجهات الرسمية.



وقال، إن الوزارة لن تتوانى عن دعم أي مبادرة تحض الناس على تعلم القرآن الكريم تلاوة وحفظا، وكذلك المراكز الإسلامية التابعة للجمعيات والبالغ عددها 28 جمعية، ما دام أن هناك التزاماً بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها من قبل الجهات ذات العلاقة.



وأضاف، أن اليوم الخيري الذي ينفذه صندوق الزكاة بالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف، وزع خلاله 400 قسيمة شرائية، و300 طرد غذائي، ومساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف دينار تم توزعها على 50 طالب علم جامعي فقير، و50 يتيما بواقع 100دينار لكل منهم.



وبين، أن صندوق الزكاة يقدم مساعدات شهرية ثابتة لأسر فقيرة ومحتاجة وأيتام فقراء، إضافة إلى مشروع انتاجي، معلناً عن تقديم المزيد من المشاريع الانتاجية، وترميم منازل، وكذلك تخصيص قطعة أرض بالتعاون مع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لبناء وحدات سكنية.

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