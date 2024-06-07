الجمعة 07-06-2024
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الجمعة، 07-06-2024 09:23 ص

وزير الأوقاف: بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

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الوكيل الاخباري-  أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الجمعة، اكتمال وصول جميع الحجاج الأردنيين إلى المدينة المنورة، والبدء بتفويج الدفعة الأولى منهم إلى مكة المكرمة.

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وقال الخلايلة خلال تفقده واقع الخدمات المقدمة للحجاج الأردنيين، إنه لم تواجه بعثة الحج الأردنية أية مشاكل سوى إدخال حالة واحدة لحاج مريض إلى المستشفى وحالته الصحية جيدة، وتجري متابعتها من قبل البعثة الطبية والإدارية.


وأكد حرص جلالة الملك وتوجيهاته المتواصلة لتقديم كل ما يلزم للحجاج الأردنيين لأداء مناسكهم بكل سهولة يسر، وتقديم افضل الخدمات لهم من قبل البعثات الإدارية والإرشادية والطبية والإعلامية المرافقة لهم.

 




 

 


 

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