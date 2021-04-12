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الإثنين، 12-04-2021 08:54 م

وزير الأوقاف: صلاة التراويح في البيوت

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة الاثنين، إن قضية اغلاق المساجد تتعلق بتوصيات تأتي من الجهات الطبية بظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المساجد ليست مغلقة بالكامل وانما تقام بعض الصلوات بها.
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واضاف خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن فتح المساجد عند صلاة المغرب يقتصر على الصلاة فقط دون تجمعات واقامة الموائد، موضحا أنه لا يوجد ما يمنع  تقديم موعظة قصيرة بعد الصلاة، على أن لا تتجاوز الموعظة دقيقة او دقيقتين.

وفي حديثه عن صلاة الجمعة قال إن الصلاة تقام في الأردن تحقيقا واظهارا لشعيرة الجمعة وذلك عند اقامتها من قبل عدد محدود.

"كل شيء خاضع للدراسة وصلاة الجمعة خاضعة للدراسة في الاسابيع القادمة حسب طبيعة الوضع الوبائي وتوصية الجهات الطبية" وفق الخلايلة

وفيما يتعلق بصلاة التراويح قال إنها سنة مؤكدة، والقرار في الأردن هو إقامتها في البيوت.

وأستعرض الوزير عدد من النشاطات التي ستقيمها الوزارة دون تجمعات في رمضان.

"لدينا على التلفزيون الاردني مجموعة من البرامج والمجالس العلمية الهاشمية حافظنا عليها مسجلة وستبث على التلفزيون وهناك برنامج ارض الابرار نقوم بتسجيله وهناك تلاوة قرانية وغير ذلك" بحسب الخلايلة

 




 

 


 

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