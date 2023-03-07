وزير الأوقاف: طرح عطاء لفرش المساجد بالسجاد خلال الفترة المقبلة

الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أن ما يأتي لصندوق الزكاة من أموال يذهب إلى مصارف الزكاة المحددة شرعاً، وأن موظفي الصندوق يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة.

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جاء ذلك خلال افتتاحه الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني، الذي نظّمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد، اليوم الثلاثاء، بمنطقة تبنة في لواء الكورة غربي إربد، بحضور النائبين جعفر ربابعة ومحمد تيسير بني ياسين، ومتصرف لواء الكورة بكر الكعابنة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير أوقاف الكورة خالد بني ياسين، ووجهاء وأهالي المنطقة.



وقال الخلايلة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه خلال لقاءٍ مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الزكاة بالنزول إلى الميدان والوقوف على احتياجات المواطنين، لذلك تأتي المُلتقيات الخيرية والأيام الطبية المجانية، تعزيزاً وتكريساً للتوجيهات الملكية السامية.



وأضاف أن صندوق الزكاة يقدم ما يستطيعه لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال المساعدات الطارئة والمشاريع التأهيلية التي تسهم في إيجاد دخلٍ مستمر ودائم لتلك الأسر.



وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في خدمة المساجد وصيانتها وترميمها، مُعلناً عن طرح عطاء لفرش المساجد بالسجاد خلال الفترة المقبلة، وترميم المزيد من المساجد وسكنات الأئمة.



واشتمل الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني توزيع 300 طرد غذائي و 400 قسيمة شرائية بقيمة 35 ديناراً، ومساعدات نقدية لـ 50 يتيماً ولـ 50 طالب علم بواقع 100 دينارٍ لكل منهم، إضافة لـ 300 طرد غذائي مقدمة من المُحسن "محمد غازي" أبو صوفة.



ولفت الخلايلة إلى وجود 44 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، ووجود 4 مشاريع تأهيلية و 52 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام بمنطقة تُبنة.



كما افتتح الخلايلة داراً لتحفيظ القرآن في منطقة تبنة، إضافة لتفقّد عدد من المساجد والوقوف على احتياجاتها.