وزير الأوقاف: فتاوى الانتخابات جاءت لحث المواطنين على المشاركة

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الفتاوى التي صدرت بشأن الانتخابات النيابية الحالية جاءت من باب الحث على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

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واشار الوزير خلال الادلاء بصوته في الانتخابات، اليوم الثلاثاء، بمركز فرز واقتراع مدرسة عوجان الثانوية في الدائرة الثانية بمحافظة الزرقاء، إلى أن الانسان يجب أن يعبر عن رأيه بالمشاركة في هذا الاستحقاق، ويعطي صوته لمن يستحق لأن الصوت أمانة يجب ان يضعها المواطن في مكانها الصحيح.



واشاد الخلايلة بجهود العاملين في جميع مراكز الاقتراع من رجال أمن واعضاء لجان الانتخاب، وحرصهم على أن تكون وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية، مشيرا إلى اهمية التقيد بالإجراءات والاحتياطات الصحية في مركز الاقتراع من خلال التباعد الجسدي وارتداء الكمامة واستخدام المعقمات لمنع انتشار العدوى.



