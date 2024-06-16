الأحد 16-06-2024
الوكيل الاخباري
 

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

وافتهما المنية أثناء الحج .. التربية تنعى اثنين من كوادرها

6 شهداء في قصف للاحتلال استهدف منزلين في مخيم البريج وسط القطاع

روسيا: مقتل ستة مسلحين وتحرير رهائن من مركز توقيف

47 درجة مئوية في الظل.. أعلى درجة حرارة سجلتها المشاعر المقدسة الأحد

كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية

وزير الأوقاف: لا يوجد إصابات بين حجاج البعثة الأردنية الرسمية الذين أتموا وقفة عرفات

كيف تتسبب ضربة الشمس بالوفاة؟

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 3 إنزالات جوية جديدة على القطاع

37337 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

الأحد، 16-06-2024 05:52 م

وزير الأوقاف: لا يوجد إصابات بين حجاج البعثة الأردنية الرسمية الذين أتموا وقفة عرفات

WhatsApp Image 2024-06-16 at 6.52.07 AM


الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة، إن جميع حجاج البعثة الأردنية لوزارة الأوقاف الذين صعدوا لعرفات بخير ولا يوجد أية إصابات بينهم.

اضافة اعلان

 

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه لا توجد إحصائيات رسمية بشأن الحجاج غير الرسميين لدى الوزارة، مشيرا إلى أن حالات الوفاة والفقد التي وقعت؛ كانت بين ممن حاولوا أداء مناسك الحج عن طريق "فيزا السياحة"، والتي أكدت بشأنها السلطات السعودية سابقًا، بعدم مقدرتهم على الحج لعدم حصولهم على تصريح رسمي يمكنهم من ذلك.

 

وبين الخلايلة أن وزارة الأوقاف حذرت في وقت سابق وفي أكثر من مناسبة، أن الحج بدون تصريح قد يترتب عليه مخاطر، خصوصا التعرض لإصابات الشمس، كون هؤلاء الحجاج لا يوجد لهم خدمات في السعودية.

 

يذكر أن الناطق الرسمي لوزارة الأوقاف، الدكتور علي الدقامسة، كان قد أكد في تصريحات لـ "الوكيل الإخباري" مساء أمس أنه لم تسجل أية حالة وفاة بين أعضاء بعثة الحج الأردنية الرسمية، وجميعهم أتموا الوقوف على صعيد عرفات بكل سهولة ويُسر.







 




 

 


 

إقرأ ايضا
474

وافتهما المنية أثناء الحج .. التربية تنعى اثنين من كوادرها

638541555939331354

كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية

22024221213127245131

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 3 إنزالات جوية جديدة على القطاع

1

مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل ذوي النزلاء خلال العيد

الخارجية

الخارجية تعلن عن ارتفاع عدد الوفيات والمفقودين الأردنيين في الحج

IMG_8388

الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب جافة في الزرقاء

أخبار متعلقة
الخارجية

الخارجية تعلن عن ارتفاع عدد الوفيات والمفقودين الأردنيين في الحج

4202297232547554791

الحجاج الاردنيون يؤدون اليوم الركن الأعظم في عرفات

الحج

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

4 (1)

صور - انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين الى الديار المقدسة

1717063870278

الأوقاف تنهي استعداداتها للحج وبدء التفويج الأحد