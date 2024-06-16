وزير الأوقاف: لا يوجد إصابات بين حجاج البعثة الأردنية الرسمية الذين أتموا وقفة عرفات

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة، إن جميع حجاج البعثة الأردنية لوزارة الأوقاف الذين صعدوا لعرفات بخير ولا يوجد أية إصابات بينهم.

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وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه لا توجد إحصائيات رسمية بشأن الحجاج غير الرسميين لدى الوزارة، مشيرا إلى أن حالات الوفاة والفقد التي وقعت؛ كانت بين ممن حاولوا أداء مناسك الحج عن طريق "فيزا السياحة"، والتي أكدت بشأنها السلطات السعودية سابقًا، بعدم مقدرتهم على الحج لعدم حصولهم على تصريح رسمي يمكنهم من ذلك.

وبين الخلايلة أن وزارة الأوقاف حذرت في وقت سابق وفي أكثر من مناسبة، أن الحج بدون تصريح قد يترتب عليه مخاطر، خصوصا التعرض لإصابات الشمس، كون هؤلاء الحجاج لا يوجد لهم خدمات في السعودية.

يذكر أن الناطق الرسمي لوزارة الأوقاف، الدكتور علي الدقامسة، كان قد أكد في تصريحات لـ "الوكيل الإخباري" مساء أمس أنه لم تسجل أية حالة وفاة بين أعضاء بعثة الحج الأردنية الرسمية، وجميعهم أتموا الوقوف على صعيد عرفات بكل سهولة ويُسر.













