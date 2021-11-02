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الثلاثاء، 02-11-2021 08:39 ص

وزير الأوقاف : لم نتلق كتابا رسميا بشأن استئناف العمرة برا

الخلايلة


الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الثلاثاء، إن الأردن لم يتلق كتابا رسميا حول السماح بالعمرة برا للأردنيين.

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وأضاف لـ "المملكة" أن الوزارة "تابعت تعميما داخليا أصدرته المملكة العربية السعودية حول السماح بالعمرة برا من خارج السعودية، وتواصلت مع وزارة الحج السعودية بخصوص ذلك وتنتظر القرار الرسمي الذي يسمح بعودة العمرة برا للأردنيين".


وأكد الخلايلة أن "الأردن على أتم الاستعداد سواء على مستوى وزارة الأوقاف أو أصحاب شركات الحج والعمرة لاستئناف رحلات العمرة برا".


"يبدو أن هناك هناك ترتيبات داخلية في السعودية حول اشتراطات عودة العمرة برا من حيث أنواع المطاعيم وعدد الركاب المسموح لهم في الحافلة الواحدة، ونحن بانتظارها ووعدنا بتلقيها قريبا من السعودية"وفق الخلايلة.


وقررت السعودية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامات.


 




 

 


 

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