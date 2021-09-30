الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 04:58 م

وزير الأوقاف : مساعدات مالية لـ 50 طالبا جامعيا

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخيري الذي نظمته الوزارة وصندوق الزكاة اليوم الخميس في لواء الوسطية في إربد.

وقال الخلايلة، إن صندوق الزكاة وبالتعاون مع الوزارة من خلال مديرية البرامج الوقفية اعتادت تنظيم أيام وملتقيات خيرية بشكل مستمر في مختلف مناطق المملكة.

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وأضاف الخلايلة، انه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالنزول للميدان وتلمس حاجات المواطنين تقوم الوزارة والصندوق بتنفيذ جملة من البرامج التي تخدم الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام وطلبة العلم الفقراء.

وأشار إلى أن صندوق الزكاة ما زال يؤدي دوره في سهم الغارمات ومواصلة تنفيذ الحملة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والمساهمة في السداد عن آلاف الغارمات وإعادتهن لبيوتهن.

واستعرض الخلايلة أبرز الإنجازات التي حققها صندوق الزكاة بالتعاون مع الوزارة في مجالات تقديم المساعدات الشهرية والطارئة وتقديم مشاريع إنتاجية للأسر المحتاجة، وترميم وصيانة منازل الفقراء، وتم مؤخرا إطلاق برنامج بناء وحدات سكنية للفقراء.

وأعلن الوزير الخلايلة، عن توزيع 400 قسيمة شرائية، و250 طردا غذائيا، وتقديم مساعدات مالية لـ 50 طالبا جامعيا بواقع 100 دينار لكل طالب، وتقديم مساعدات لـ 50 يتيما بواقع 100 دينار لكل يتيم.

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