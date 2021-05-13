الخميس 13-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

غزة : 67 شهيداً و 388 اصابة حتى الان جراء العدوان الاسرائيلي

الشعب الأردني يواصل دعمه لنضال الفلسطينيين

لماذا يقوم الإحتلال بقصف الأبراج السكنية تحديدا ؟

قرار تقليص ساعات حظر التجول الليلي يدخل حيز التنفيذ اليوم

غزة تحت القصف ،، اشتباك إعلامي مع رواية الاحتلال عبر مواقع التواصل

القطاع الطبي في غزة ،، بين إجرام الاحتلال وقسوة الجائحة

قوات الاحتلال تتجهز لاقتحام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

عباس : نريد مستقبلا بلا احتلال ولا استيطان ولا مستوطنين

ولي العهد : يأتي العيد ودعاؤنا موصول بأن يحفظ الله بيت المقدس أرض الرباط

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينيين وأهلنا في القدس الشريف

الخميس، 13-05-2021 12:07 م

وزير الأوقاف يؤكد في خطبة وصلاة العيد وقوف الاردن ودفاعه عن القدس

3f55eafd63d63cc427d6eda4d01a7b24


الوكيل الاخباري - أدى المصلون صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر السعيد بجميع محافظات المملكة، وذلك في الساحات والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، البالغ عددها 1084 مصلى، بالإضافة للمصليات الرئيسية في العاصمة عمان.

اضافة اعلان

وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة خلال خطبة صلاة العيد التي ألقاها في المصلى الرئيسي بمدينة الحسين الرياضية للشباب، أن الوصاية الهاشمية حاضرة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، لافتا الى الجهود الملكية الحثيثة في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، مستذكراً دماء شهداء الجيش العربي والقوات المسلحة التي لا تزال شاهدة على التضحيات الى يوم الدين في معارك اللطرون وغيرها والتي خاضها دفاعا عن الدين والعقيدة والمقدسات.


كما اكد وقوف الاردن ودفاعه عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وعن كل فلسطين، مبيناً أهمية ومنزلة القدس في قلوب المسلمين وهي مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.


وقال الخلايلة إن عيد الفطر السعيد، عيد فرح للمؤمنين والمؤمنات الصائمين والصائمات وهو يوم جائزة يأتي بعد ركن من أركان الاسلام، مضيفاً أن الصوم يبقى مع المؤمن ولا ينقطع عنه، مشدداً على وجوب بقاء أثره على المسلم، وأن نرى أثره في سلوكنا واقوالنا واعمالنا.


واشار الخلايلة الى أن الله يقلب المسلم من طاعة الى طاعة، ومن عبادة الى عبادة، حتى يلقى الله تعالى، وهذه فلسفة العبادة يتقرب العبد بها من الله، مشيرا الى ضرورة اتباع سبل الوقاية الصحية خلال العيد، من عدم المصافحة والتقبيل للحفاظ على الامهات والاباء طلبا للطاعة والثواب وحفاظا على النفس الانسانية.


وتحدث الخلايلة عن صلة الارحام في هذا اليوم المبارك، حتى تصل الاعمال الى الله، وحتى لا تبقى البغضاء في النفوس، وأن تتصالح وتتسامح القلوب.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1620896236111

الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر بالعقبة

420211093116301958916

الأمن العام ينفذ خطة أمنية في محيط المساجد والمصليات

1145077

تنفيذا للتوجيهات الملكية.. تسيير أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين

282721

الصحة تدعو الى استثمار استقرار الوضع الوبائي للوصول إلى صيف آمن

282722

الصفدي يواصل مباحثاته مع المسؤولين الاميركيين

5e342d014c59b744435003a1

الشعب الأردني يواصل دعمه لنضال الفلسطينيين

أخبار متعلقة
420212992356552935010

توجيه من وزير الاوقاف لـ 3 فئات بعدم الذهاب الى صلاتي العشاء والتراويح اليوم

316955_54_1619776620

ضريبة الدخل: القانون يجيز تقديم اقرارات دخل 2020 حتى يوم الأحد المقبل

صلاة التراويح

الأوقاف: 45 دقيقة مدة الذهاب لصلاتي العشاء والتراويح سيرا على الأقدام

420212733520967239957 (1)

آذان الفجر اليوم الخميس في تمام الساعة 04:23

420212613944788796941

آذان الفجر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 04:26

EUV6rR6WAAIL8vG

وزير الاوقاف يكشف خطة العودة الى المساجد في صلاة التراويح