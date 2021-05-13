وزير الأوقاف يؤكد في خطبة وصلاة العيد وقوف الاردن ودفاعه عن القدس

الوكيل الاخباري - أدى المصلون صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر السعيد بجميع محافظات المملكة، وذلك في الساحات والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، البالغ عددها 1084 مصلى، بالإضافة للمصليات الرئيسية في العاصمة عمان.

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وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة خلال خطبة صلاة العيد التي ألقاها في المصلى الرئيسي بمدينة الحسين الرياضية للشباب، أن الوصاية الهاشمية حاضرة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، لافتا الى الجهود الملكية الحثيثة في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، مستذكراً دماء شهداء الجيش العربي والقوات المسلحة التي لا تزال شاهدة على التضحيات الى يوم الدين في معارك اللطرون وغيرها والتي خاضها دفاعا عن الدين والعقيدة والمقدسات.



كما اكد وقوف الاردن ودفاعه عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وعن كل فلسطين، مبيناً أهمية ومنزلة القدس في قلوب المسلمين وهي مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



وقال الخلايلة إن عيد الفطر السعيد، عيد فرح للمؤمنين والمؤمنات الصائمين والصائمات وهو يوم جائزة يأتي بعد ركن من أركان الاسلام، مضيفاً أن الصوم يبقى مع المؤمن ولا ينقطع عنه، مشدداً على وجوب بقاء أثره على المسلم، وأن نرى أثره في سلوكنا واقوالنا واعمالنا.



واشار الخلايلة الى أن الله يقلب المسلم من طاعة الى طاعة، ومن عبادة الى عبادة، حتى يلقى الله تعالى، وهذه فلسفة العبادة يتقرب العبد بها من الله، مشيرا الى ضرورة اتباع سبل الوقاية الصحية خلال العيد، من عدم المصافحة والتقبيل للحفاظ على الامهات والاباء طلبا للطاعة والثواب وحفاظا على النفس الانسانية.



وتحدث الخلايلة عن صلة الارحام في هذا اليوم المبارك، حتى تصل الاعمال الى الله، وحتى لا تبقى البغضاء في النفوس، وأن تتصالح وتتسامح القلوب.



--(بترا)