وزير الأوقاف يبحث مع نقابة الصحفيين أسس اعتماد البعثة الصحفية لتغطية الحج

الوكيل الاخباري - بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايله خلال لقائه في مكتبه، اليوم الاثنين، وفدا من مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، سبل التعاون بين الوزارة والنقابة وأسس اعتماد البعثة الصحفية والاعلامية والعدد المقرر لها لتغطية موسم الحج لهذا العام.



وأكد الخلايلة، خلال اللقاء، حرص الوزارة على التعاون مع نقابة الصحفيين باعتبار النقابة مرجعية للتعامل مع وسائل الإعلام كافة، مشيرا إلى أنه جرى تخفيض بعثات الحج بنسبة 45 بالمئة نظرا لتخفيض وزارة الحج السعودية للعدد.



ووعد بدراسة العدد المخصص للبعثه الإعلامية من خلال لقاء يجمع نقيب الصحفيين ومدير الحج لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص؛ ليجري إشراك الصحف والمواقع الإلكترونية والفضائيات والإذاعات بالبعثة بعد تخصيص العدد المناسب.

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