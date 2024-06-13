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الخميس، 13-06-2024 11:22 م

وزير الأوقاف يتفقد أوضاع حجاح ال48

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الوكيل الإخباري - تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، أوضاع حجاج عرب 48 والخدمات التي تقدمها بعثة الحج الأردنية لهم.

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وقال الدكتور الخلايلة خلال لقائه بعثة حج عرب 48 في مكان اقامتهم بمكة المكرمة، بحضور مدير دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، والبعثة الإدارية والإعلامية، إن وزارة الأوقاف وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تقوم على كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم موسم الحج لحجاج عرب ال48 للديار المقدسة، بوجود فريق إداري ومرشدين لمساعدتهم وتيسير سبل الحج.


بدورهم، أعرب حجاج عرب الـ48، عن بالغ الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني على هذه المكرمة الملكية، مشيدين بجهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وكوادرها على حسن التنظيم.

 




 

 


 

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