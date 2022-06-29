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الأربعاء، 29-06-2022 08:00 م

وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين بالمدينة المنورة

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، يرافقه مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ورئيس وأعضاء البعثة الإعلامية الأردنية الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة.

واطلع الخلايلة على واقع الحجاج الأردنيين والخدمات المقدمة اليهم، مؤكداً أن جميع البعثات الإدارية والوعظ والإرشاد والطبية والإعلامية في خدمتهم على مدار الساعة.

وأضاف أنه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة متابعة الحجاج الأردنيين وتقديم افضل الخدمات لهم، جرى تسكينهم في الفنادق وتوفير خدمات الإعاشة لهم، بإشراف البعثة الإدارية التابعة لوزارة الأوقاف.

واستمع الوزير الخلايلة لملاحظات الحجاج، حيث وجه المعنيين للعمل على حلها بشكل فوري، داعياً الله تعالى أن يمن عليهم بالصحة والسلامة ويعودون لوطنهم سالمين مغفورا لهم وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.

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