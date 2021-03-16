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الثلاثاء، 16-03-2021 06:56 م

وزير الأوقاف يتفقد الخدمات الطبية في مستشفى المقاصد الخيرية

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الواقع الخدماتي الذي يقدمه مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة.
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وقال الوزير الخلايلة خلال الجولة التي قام بها، اليوم الثلاثاء، داخل مرافق المستشفى "إننا نفخر بهذا الصرح الطبي الوقفي التابع لصندوق الزكاة والذي يقدم خدماته الطبية المتميزة وهو الأول من نوعه في الأردن كمؤسسة طبية وقفية تقدم خدمات متقدمة".

وأضاف، بحضور النائب غازي البداوي ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات وعدد من أبناء المنطقة أن المستشفى بقي معطل لنحو 12 سنة إلى أن جاء صندوق الزكاة بتخصيص مبلغ 300 ألف دينار و50 ألف دينار مقدمة من البرامج الوقفية بناء على قرار مجلس الأوقاف وبعد الحصول على فتوى شرعية من قبل دائرة الإفتاء العام للمملكة ليتم تجهيزه وتنفيذه.

وأشار الخلايلة إلى أن مستشفى المقاصد الخيرية جاء كحجة وقفية لتقديم الخدمات الطبية بأقل الأسعار مقارنة بباقي المستشفيات، إضافة إلى أنه يقدم خدماته لجميع أبناء المجتمع ويخدم أهالي منطقة حي نزال والذراع الغربي، موضحاً أن المستشفى يشهد إقبالا وهو نواة للوقف الخيري الذي نتطلع إلى أن يصبح جزء من حياتنا في مختلف المجالات الطبية والتعليمية والتنموية إضافة إلى الوقف في دور العبادة.

ولفت الخلايلة إلى أنه يسجل للأردن تاريخياً المحافظة على الوقف ورعايته وعدم المساس به أو مخالفة شرط الواقف بأي حجة وقفية.

وفي نهاية الجولة، وجه الوزير الخلايلة إدارة المستشفى ومجلس الإدارة لإعداد دراسة حول إمكانية فتح قسم لقسطرة القلب وتوفير جهاز رنين مغناطيسي وتحديث جهاز التصوير الطبقي إضافة إلى التوسع في قسم غسيل الكلى.

 




 

 


 

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