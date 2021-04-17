وزير الأوقاف: يجب أن نقتنع بالسبب الشرعي لإغلاق المساجد

الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظروف قاسية وعلينا جميعا أن نتحمل وأن نعي ونقتنع بالمسوغ الشرعي لإغلاق المساجد.

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وأضاف الوزير خلال حوارية نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن، بعنوان فضائل شهر رمضان المبارك "نفحات رمضانية"، أن هذا الشهر موسم للطاعات والعبادات، وله قدسية وعظمة من قدسية القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عندما أنزل القرآن بدأ بأول آية وهي أقرأ، أي قبل آيات التشريع والأحكام، دلالة على أن الله يريد بأمة محمد أن تكون أمة علم، لافتا إلى أن الآيات التي نزلت بعد اقرأ هي آيات للتفكر والتدبر.



وبين أن الصوم هداية للإنسان وهو على ثلاث درجات الأولى صوم العموم ويكون عن الطعام والشراب، والثانية صوم الخصوص وذلك بأن يصوم المسلم بجوارحه وسمعه وبصره وأن لا يؤذي الآخرين وهو الصوم المطلوب من الإنسان المسلم، والثالثة صوم خصوص الخصوص أي أن يصوم القلب عن مغريات الحياة ولا ينشغل عن الله.



المصدر : بترا