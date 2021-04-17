السبت 17-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة: ضرورة إجراء فحوصات لمخالطي الحالات المؤكدة بالفيروس

التربية : علم فلسطين موجود في خريطة الوطن العربي

وزير الزراعة : مساندة من سلاح الجو لمكافحة الجراد - صور

وزير الأوقاف: يجب أن نقتنع بالسبب الشرعي لإغلاق المساجد

أسعار الذهب السبت 17/4/2021

إلغاء حظر الساعة الـ 7 يطفو على السطح

وفيات السبت 17/4/2021

الصحة تطمئن الأردنيين بالعدول عن الإجراءات الصارمة

للمرة الأولى.. بيان أمريكي ياباني مشترك بشأن تايوان

احتمالية هطول أمطار خفيفة السبت

السبت، 17-04-2021 10:56 ص

شهر رمضان هذا العام يأتي في ظروف قاسية

وزير الأوقاف: يجب أن نقتنع بالسبب الشرعي لإغلاق المساجد

وزي
وزير الأوقاف محمد الخلايلة


الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظروف قاسية وعلينا جميعا أن نتحمل وأن نعي ونقتنع بالمسوغ الشرعي لإغلاق المساجد.

اضافة اعلان

وأضاف الوزير خلال حوارية نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن، بعنوان فضائل شهر رمضان المبارك "نفحات رمضانية"، أن هذا الشهر موسم للطاعات والعبادات، وله قدسية وعظمة من قدسية القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عندما أنزل القرآن بدأ بأول آية وهي أقرأ، أي قبل آيات التشريع والأحكام، دلالة على أن الله يريد بأمة محمد أن تكون أمة علم، لافتا إلى أن الآيات التي نزلت بعد اقرأ هي آيات للتفكر والتدبر.


وبين أن الصوم هداية للإنسان وهو على ثلاث درجات الأولى صوم العموم ويكون عن الطعام والشراب، والثانية صوم الخصوص وذلك بأن يصوم المسلم بجوارحه وسمعه وبصره وأن لا يؤذي الآخرين وهو الصوم المطلوب من الإنسان المسلم، والثالثة صوم خصوص الخصوص أي أن يصوم القلب عن مغريات الحياة ولا ينشغل عن الله.

 

المصدر : بترا

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
314946_48_1618650466

الصحة: ضرورة إجراء فحوصات لمخالطي الحالات المؤكدة بالفيروس

التربية

التربية : علم فلسطين موجود في خريطة الوطن العربي

من2

وزير الزراعة : مساندة من سلاح الجو لمكافحة الجراد - صور

حظر

إلغاء حظر الساعة الـ 7 يطفو على السطح

غ

الصحة تطمئن الأردنيين بالعدول عن الإجراءات الصارمة

420211516146685998836

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

أخبار متعلقة
من

الأردنيون : نتمنّى الصلاة في المساجد برمضان

7202019165740818874686

فلكياً ... الثالث عشر من الشهر الجاري أول ايام شهر رمضان المبارك في الاردن

3202119134537820300363

الخلايلة : اغلاق المساجد جاء بتوصيات صحية

3202120175351153753520

طبيب اردني يتوقع تسجيل 200 وفاة بكورونا في الأردن يومياً

3202128182534895356603

وزير الاعلام لـ الوكيل : لا قرارات بالسماح بآداء الصلوات في المساجد برمضان وفترة الحظر

صلوات

الأوقاف تطالب الحكومة بآداء الصلوات في المساجد برمضان