الجمعة 16-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير الأوقاف يحث الأردنيين على اغتنام يوم عرفة

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الجمعة، 16-07-2021 06:16 م

وزير الأوقاف يحث الأردنيين على اغتنام يوم عرفة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ضرورة استغلال العشر الاوائل من شهر ذي الحجة بقراءة القرآن الكريم والصيام والذكر والتقرب إلى الله تعالى لما لهذه الأيام من عظمة عند الله تعالى.اضافة اعلان


وأضاف الخلايلة خلال القاء خطبة الجمعة اليوم في مسجد السلام الذي رعى افتتاحه في منطقة طبربور أننا نعيش أيام عظيمة من شهر عظيم وأحد أشهر الحرم التي حرم فيها الله تعالى سفك الدماء وانتهاك الاعراض مما يدلل على عظمة تلك الايام ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى.

وحث وزير الاوقاف على ضرورة اغتنام يوم عرفة الذي يصادف يوم الأثنين القادم بالصوم والذكر والتضرع لله تعالى بالدعاء بأن يرفع عن وطننا وأمتنا والبشرية جمعاء وباء كورونا الذي غير نمط حياة الناس والحق الضرر بالعباد.

كما أشار الخلايلة الى ما تمر به البشرية من جائحة وباء تستوجب حفظ النفس والتقيد بتوجيهات ونشرات الجهات الطبية المختصة، وضرورة الالتزام بأخذ اللقاح لمقاومة وباء كورونا وحفظ المجتمع وقدرة الدولة على القيام بمهامها حيث أن عدم أخذ اللقاح يضر بمجتمعنا ويجعل الناس عرضة للاصابة بكورونا وربما مزيد من الوفيات لا قدر الله تعالى.

وأكد ضرورة اتباع كافة أشكال الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا لتعود الحياة لطبيعتها ويعود المجتمع لممارسة شؤون حياته الطبيعية بمختلف القطاعات التعليمية والاقتصادية والابتعاد عن الاختلاط المباشر بين أفراد المجتمع منعا لعدم انتشار الفيروس.

وتقدم الخلايلة بجزيل الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي وجه بالتبرع بقطعة أرض تعود ملكيتها للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لغايات بناء مسجد السلام في منطقة طبربور والذي جاء بتبرع من أحد المحسنين جزاه الله خير الجزاء والذي يخدم أهل المنطقة.

وخلال افتتاح مسجد السلام تجول وزير الاوقاف الخلايلة يرافقه العين مصطفى البزايعة ومفتي القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي العميد الدكتور ماجد الدراوشة ومدير اوقاف عمان الاولى الدكتور معاوية البطوش داخل المرافق التابعة للمسجد والتي تتكون من مصلى للرجال ومصلى للنساء وقاعة عامة وسكن وظيفي عدد2 ودورات مياه وساحات خارجية، حيث تم بناء المسجد والمرافق ضمن مواصفات مميزة.

 




 

 


 

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