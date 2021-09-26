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الأحد، 26-09-2021 12:31 م

وزير الأوقاف يحذر من اقتحامات الأقصى

الخلايلة


الوكيل الإخباري - حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة من مغبة تمكين قوات الاحتلال الإسرائيلي للمئات من اليهود المتطرفين ممارسة اقتحامات تدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

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وقال إن اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة الإسلامية واستخدامهم الأبواق على باب الرحمة من الخارج، وكذلك اعتقال موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومنعهم من ممارسة عملهم المطلوب جميعها أعمال مدانة ومرفوضة عقيدة وقانونا، وتعتبر اعتداءً صارخا ضد حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة وتعدياً على مشاعر ملياري مسلم في العالم.


وشدد على أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية تبذل كل جهد ممكن لتنفيذ وصية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خدمةً وحمايةً ومدافعةً عن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً وهو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل الشراكة ولا التقسيم منذ أن أسري إليه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وعرج منه إلى السموات العلى.

 

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