وزير الأوقاف يخرج عن صمته ويرد : كنا نسمي الأشياء بمسمياتها

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، إن أكثر من 99% من حجاج البعثة الرسمية التي أوفدتها وزارة الأوقاف من الأردنيين عادوا إلى أرض الوطن بخير وسلامة.



وقال الخلايلة في تصريحات صحفية إن هنالك انتقادات للوزارة لأننا كنا نقول عن الحجاج "غير نظاميين" لكننا كنا نسمي الأشياء بمسمياتها فقط، ونوصف أصناف الحجاج المتواجدين في الأراضي المقدسة، بحسب الخلايلة.

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وجدد الخلايلة تأكيداته أن البعثة الرسمية خالية من الوفيات ومن المفقودين بحسب إحصائيات وكشوفات الوزارة.

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