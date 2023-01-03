وزير الأوقاف يدين اقتحامات الحكومة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - دان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الانتهاكات والاقتحامات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، والتي تمثلت بقيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حراسة وحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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واعتبر الخلايلة في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، ما قام به الوزير الإسرائيلي انتهاكا صريحا لحرمة هذا المكان المقدس، ومحاولة من الحكومة الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك.



وأكد وزير الأوقاف أن المسجد الأقصى بكامل مرافقه والبالغ مساحته 144 دونماً، هو حق خالص للمسلمين في جميع أنحاء العالم لا تشاركهم فيه ملة من الناس، وأن حق المسلمين فيه إنما هو حق تاريخي شرعي ديني يستند إلى شريعة الله وآياته وترعاه وصاية هاشمية مجيدة.