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وزير الأوقاف يدين الاعتداءات على المصلين العزل في صلاة التراويح

لجنة فلسطين النيابية تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الجمعة، 07-05-2021 11:45 م

وزير الأوقاف يدين الاعتداءات على المصلين العزل في صلاة التراويح

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الوكيل الاخباري - دان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ما قامت به الشرطة والقوات الخاصة للاحتلال من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف و الاعتداء على المصلين العُزّل وهم ركع سجود في صلاة التراويح في الجمعة الاخيرة من هذا الشهر المبارك.
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وقال الخلايلة إن هذه التصرفات تستفز مشاعر ملياري مسلم في كافة أنحاء العالم، مما أدى إلى وقوع المئات من المصابين ومنهم موظفون في إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية. 

وأكد في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة، أن صمود المقدسيين بات يُضرب فيه المثل صبرا وثباتا وإيمانا مُبينا أنهم يقومون بواجب الدفاع عن مسرى النبي ومعراجه الى السماء أولى القبلتين وثالث الحرمين نيابة عن أمة الإسلام

 داعيا الى نُصرتهم والدعاء لهم في هذه الليالي المباركة.

 




 

 


 

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