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الثلاثاء، 03-10-2023 09:37 ص

وزير الأوقاف يرعى احتفال مركز الكالوتي بالمولد النبوي

م


الوكيل الاخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مساء أمس الاثنين، احتفال مركز الكالوتي التنموي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

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وقال الخلايلة إن ذكرى المولد النبوي تعد موسماً للدعوة إلى الله والتذكير بسيرة الرسول" صلى الله عليه وسلم" وسنته و الاهتداء بها لتحقيق العدالة الإنسانية وترسيخ القيم والأخلاق في مواجهة موبقات هذا الزمن كانتشار المخدرات وتناقل الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.


وأكد أهمية أن نحيا بالهدي النبوي ونعيشه لإعادة بناء الإنسان والمجتمع على أساس تقوى الله ووحدة الصف واجتماع الكلمة، وقيم العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان وهو ما تضمنته وثيقة المدينة المنورة التي رسخت مفاهيم إسلامية وكونية في التعايش السلمي والتسامح.


وشدد على أهمية رسالة المسجد، وحرص الوزارة على تطوير الوعظ والإرشاد وتعليم القرآن الكريم لبناء الأنفس والأخذ بالأسباب من خلال التخطيط السليم والعمل الجاد بعيداً عن التكاسل والتواكل لخدمة هذا الوطن العزيز بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي، رافعا الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى مولد النبي الهاشمي .


وأشار مدير أوقاف عمان الثانية الشيخ فراس أبو خيط الى العبر المستفادة من ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان فجرا أضاء على البشرية، داعياً إلى أهمية التقيد والتعلم من رسولنا معاني الصبر والصدق والإخلاص والأخلاق والالتزام بسنته الشريفة التي تحمل الخير كله.


 




 

 


 

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