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الثلاثاء، 27-04-2021 06:15 م

وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في قضاء بيرين

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الأوقاف و الشؤون و المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخيري الذي نظمته الوزارة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع صندوق الزكاة في قضاء بيرين التابع لمحافظة الزرقاء.
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وقال الخلايلة إن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لمجلس إدارة الصندوق جاءت للعمل على ايجاد مشاريع انتاجية للشباب والأسر الفقيرة التي تتلقى الزكاة لننقلها من تلقي المعونة إلى الانتاج والاعتماد على الذات.

وأضاف أن وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة يسيران وفقاً لخطة مدروسة تصل من خلالها المساعدات العينية والنقدية للمحتاجين ومستحقي الزكاة إلى جميع أنحاء المملكة، دون استثناء، وفقاً للأسر الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى في مصارف الزكاة التي وردت بالقران الكريم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن عمل الصندوق في توزيع المساعدات هو نوع من التكافل الاجتماعي الذي عرف به الشعب الأردني، مؤكدا أن التبرع لصندوق الزكاة و تقوية عمله يزيد من التكاتف المجتمعي ويساعد على نشر المودة و الرحمة بين الناس.

 




 

 


 

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