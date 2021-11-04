وزير الأوقاف يرعى اليوم الخيري في قضاء أم القطين

الوكيل الاخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، اليوم الخيري الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع البرامج الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف في قضاء ام القطين التابع البادية الشمالية.



وقال الخلايلة، إن "توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني شددت على تواجد الحكومة والمسؤولين بين أهلنا واخواننا في جميع محافظات المملكة وان نسعى لتقديم كل ما يلزم وفقا الإمكانيات المتاحة".



وأضاف، أن صندوق الزكاة يقوم على توسعة برنامج المشاريع الإنتاجية التي يقدمها للشباب القادر على العمل والأسر المحتاجة لنقلهم من تلقي المعونة إلى الإنتاج فتصبح أسراً منتجة وقادرة على سد حاجاتها دون اللجوء إلى المعونة والمساعدة.



وقال إنه تم خلال اليوم الخيري توزيع 400 قسيمة غذائية تصرف من المؤسسة الاستهلاكية المدنية إضافة إلى تقديم مساعدات لـ50 يتيماً و50 طالباً جامعياً قيمة كل مساعدة مائة دينار و200 طرد غذائي، إضافة إلى تسليم 8 مشاريع إنتاجية في البادية الشمالية وترميم 4 منازل، مشيراً إلى أن الصندوق سيقوم بمواصلة بناء وترميم المنازل للأسر المحتاجة والفقيرة وفقا الإمكانيات المتاحة.

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