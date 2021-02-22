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الإثنين، 22-02-2021 05:15 م

وزير الأوقاف يرعى اليوم الخيري في لواء القويسمة

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الوكيل الاخباري - ثمن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، دور صندوق الزكاة في تقديم المساعدات بمختلف أشكالها؛ استجابة لدوره الديني وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بدعم الأسر المحتاجة والمتضررة جراء جائحة كورونا.
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وقال خلال رعايته اليوم الخيري الذي نظمه الصندوق في لواء القويسمة بالعاصمة، إن الوزارة من خلال مديريات الأوقاف وصندوق الزكاة ولجانه التابعة له، قدمت المساعدات العينية لأكثر من 4500 أسرة خلال المنخفض الجوي الأخير، وجرى توزيع المساعدات الطارئة التي تجاوزت قيمتها 100 ألف دينار على الأسر.

وأكد الخلايلة استمرارية مديريات الأوقاف وصندوق الزكاة واللجان التابعة له في تقديم المساعدات لمن يطلبها في مختلف الظروف ضمن الامكانات المتوفرة، لافتا إلى أن الوزارة تتعاون في توزيع المساعدات مع الحكام الإداريين ومدراء الأوقاف.

واشتمل اليوم الخيري على توزيع 400 قسيمة شرائية تصرف من المؤسسة الاستهلاكية المدنية في المنطقة، و300 طرد خيري، ومساعدات مالية بقيمة 100 دينار شملت 50 طالبا جامعيا محتاجا ومساعدات مالية بقيمة 100 دينار شملت أسر أيتام بقيمة إجمالية بلغت 40 ألف دينار.

وقال الوزير إن جهود صندوق الزكاة التي يعززها تبرع المحسنين وأهل الخير تسهم في محاربة الفقر ومساعدة المحتاجين، ويعمل على توسعة قاعدة عمله وأشكاله، مشيرا إلى أن صندوق الزكاة وبالتعاون مع الديوان الملكي الهاشمي العامر، سيقوم ببناء وحدات سكنية للأسر المحتاجة في جميع المحافظات.

 




 

 


 

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