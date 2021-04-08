وزير الأوقاف يرعى اليوم الخيري في لواء الكورة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن الأمن في الأردن يأتي من وحدته والتفافه حول العائلة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.وأضاف الخلايلة، خلال رعايته اليوم الخيري الذي نظمه صندوق الزكاة في لواء الكورة التابع لمحافظة إربد، اليوم الخميس، أنه وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله تقوم وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة بالتوجه إلى المدن والقرى والأرياف لتلمس حاجاتهم والاستماع إلى طلباتهم، إضافة إلى قيامهم بتوزيع المساعدات للمحتاجين في مختلف محافظات المملكة.وأكد استمرارية مديريات الأوقاف وصندوق الزكاة واللجان التابعة له في تقديم المساعدات لمن يطلبها في مختلف الظروف وبقدر الإمكانيات المتوفرة وعلى اختلاف مناطق تواجدها.واشتمل اليوم الخيري على توزيع 400 قسيمة شرائية، تصرف من المؤسسة الاستهلاكية المدنية الموجودة في المنطقة، 300 طرد خيري، ومساعدات مالية بقيمة 100 دينار، شملت 50 طالبا جامعيا فقيرا ومساعدات مالية بقيمة 100 دينار، شملت أسر أيتام بقيمة إجمالية بلغت 40 ألف دينار.وأكد الخلايلة أن الوزارة تتعاون في توزيع المساعدات مع الحكام الإداريين ومدراء الأوقاف ليتشارك الجميع في عمل الخير ويحصل الجميع على الأجر.