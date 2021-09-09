وزير الأوقاف يرعى فعاليات الملتقى الخيري في كفرنجة

الوكيل الاخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، فعاليات الملتقى الخيري في مدينة كفرنجة.



وقال الخلايلة إن وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تعملان للوصول إلى جميع مناطق المملكة لتقديم المساعدات والاستماع لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، وفقا للإمكانات المتاحة.



وأضاف أن الملتقى يقدم حزمة من المساعدات العينية والمالية، متمثلة بتوزيع 400 قسيمة شرائية و300 طرد غذائي، ودعم مالي نقدي لـ 50 طالبا جامعيا بواقع 100 دينار للفرد، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية لـ 50 يتيما، بواقع 100 دينار للفرد، وتقديم ثلاثة مشاريع انتاجية يستفيد منها سكان لواء كفرنجة.

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