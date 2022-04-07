وزير الأوقاف يسلم وحدة سكنية ومساعدات لأسر في المفرق

الوكيل الإخباري - سلم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية/ رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، وحدة سكنية لإحدى الأسر الفقيرة في منطقة فاع، التابعة لقضاء حوشا، بمحافظة المفرق.

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وقال الخلايلة، خلال رعايته فعالية رمضانية نظمها صندوق الزكاة في قضاء حوشا اليوم الخميس، بحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومتصرف البادية الشمالية محمد الدلابيح، ومدير أوقاف المفرق الدكتور محمد الحسبان، إن تكلفة الوحدة السكنية بلغت 19 ألف دينار مجهزة بالمستلزمات من تأثيث وأدوات منزلية.



واضاف أن صندوق الزكاة أطلق سابقا برنامج بناء وحدات سكنية وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة تلمس حاجات المواطنين وتقديم كل ما يلزم لهم من خدمات ومساعدات. وأوضح الخلايلة أن الوزارة أطلقت فعاليات شهر رمضان المبارك والتي تأتي ضمن خطة وبرامج الوزارة الدعوية والإرشادية والاقتصادية، وبما يُخفف على المواطن خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه تم أيضا تسليم 6 مشاريع إنتاجية "أغنام حلوب" بواقع 12 رأسا لكل أسرة مع تأمين اللوازم الطبية والأعلاف بشكل مجاني وبتكلفة 17 ألف دينار على الأسر الفقيرة والمحتاجة في المفرق والبادية الشمالية، بهدف تعزيز الإنتاجية والاعتماد على الذات.



كما سلم الوزير مدير أوقاف المفرق 200 قسيمة شرائية، و300 طرد غذائي لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة في قضاء حوشا، موجها إدارة صندوق الزكاة لزيادة عدد الأسر التي تتلقى مساعدات شهرية من الصندوق.



وأشار إلى أن صندوق الزكاة، وبالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف، ينظم على مدار العام ملتقيات خيرية وأيام طبية ضمن ملتقيات الوعظ والإرشاد ويتم خلالها توزيع المساعدات العينية والنقدية على الأسر الفقيرة والمحتاجة وطلبة العلم الجامعي، والأيتام، بالإضافة إلى مشاريع إنتاجية، وترميم منازل وبناء وحدات سكنية، وإقامة أيام طبية مجانية.



وثمن مدير قضاء حوشا عماد العبادي جهود وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة على ما يقدموه من خدمات ومساعدات عينية ونقدية ومشاريع إنتاجية للأسر الفقيرة والمحتاجة، سيما خلال جائحة كورونا.



واستعرض رئيسا بلدية حوشا والباسلية محمد الخالدي وطالب الحماد، عددا من الملاحظات، مطالبين بالتوسع في توزيع المشاريع الإنتاجية لتشمل أكبر عدد ممكن الأسر المحتاجة والفقيرة، لخلق بيئة إنتاجية.



بدورهم، ثمن المستفيدون من المشاريع الإنتاجية والمساعدات، والوحدة السكنية، تواصل وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة مع المواطنين وتلمس حاجاتهم، سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها مع حلول شهر رمضان المبارك.

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