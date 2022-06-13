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الإثنين، 13-06-2022 05:40 م

وزير الأوقاف يشارك بندوة علمية في جدة

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الوكيل الاخباري - شارك وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين، في ندوة تدويخ الطيور والحيوانات قبل ذبحها وأثره على شرعية الذبح الذي ينظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مدينة جدة.

وقدم الوزير الخلايلة في الندوة التي ينظمها المجمع بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية بحثا علميا بعنوان "الذكاة الشرعية"وحكم الوسائل الحديثة المستخدمة. 

وأشار الخلايلة إلى أن الله تعالى أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وشرع من الأحكام ما يحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وسخر لنا ما في الأرض جميعا، رحمة ورأفة وإحسانا، و كتبه تعالى على جميع المخلوقات.

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