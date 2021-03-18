وزير الأوقاف يطلق الملتقى الخيري في وادي عربة

الوكيل الاخباري -

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اطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس الملتقى الخيري في وادي عربة.واكد الخلايلة خلال اطلاق الملتقى حرص الوزارة على خدمة المواطنين في كافة مناطق المملكة وتلمس احتياجاتهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة.واضاف، ان الوزارة وصندوق الزكاة دأبت على إطلاق الملتقيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة تحقيقا لهذا الهدف. وحضر الملتقى الخيري الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع البرامج الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف في قضاء وادي عربة، مدير عام الصندوق الدكتور عبد السميرات ومدير مديرية أوقاف العقبة الدكتور فارس الجوازنة.واستمع الخلايلة خلال إطلاق الملتقى لمطالب أبناء قضاء وادي عربة التي عرضها رئيس بلدية وادي عربة موسى السعيدين، ورئيس بلدية قطر ورحمة أحمد الاحيوات والتي تمثلت في تشكيل لجنة زكاة لخدمة أهالي القضاء، ودراسة حاجات أبناء المجتمع، ومنح استثناء لأبناء قضاء وادي عربة لتعيين الأئمة والمؤذنين في مساجد القضاء.ووجه الوزير للاسراع في تشكيل لجنة لدراسة باقي المطالب من قبل المعنيين بالوزارة.