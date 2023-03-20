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الإثنين، 20-03-2023 08:59 م

وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء لإعلان الترتيبات المتعلقة بالحج

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الوكيل الاخباري - يعقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عند الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء المقبل مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الترتيبات المتعلقة بموسم الحج للعام الجاري  1444 هـ 2023م، وقوائم الحجاج الذين تم اختيارهم لموسم الحج لهذا العام ممن سجلوا تسجيلاً أولياً، وذلك في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول في العاصمة عمان.

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