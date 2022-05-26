الخميس 26-05-2022
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وزير الأوقاف يعلن عن ترتيبات وكلفة الحج للعام الحالي

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الخميس، 26-05-2022 12:30 م

وزير الأوقاف يعلن عن ترتيبات وكلفة الحج للعام الحالي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الخميس، أن حصة الأردن لتأدية فريضة الحج هذا العام بلغت 3622 شخصا، مشيرا إلى أن عُمر المتقدم يجب ألا يتجاوز 65 عاما.

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وأضاف الخلايلة خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس أن اختيار الحجاج وفق معيار الأكبر سناً من مواليد (15/7/1957م) ولغاية (31/12/1958م) .


وأشار إلى أن توزيع تصاريح الحج ستكون السبت وإعطاء 3 أيام فقط لتأكيد التسجيل .


ونوه أن كلفة الحج (2414 )دينار للحاج الواحد من ضمنها الطعام والشراب والهدي والمواصلات ومساكن الأردنيين كما تم تحديد تكاليف الحج هذا العام لتكون لحجاج البر، وهي الفئة الأكبر من عدد الحجاج بحدود (2260) دينار بحافلة عادية وموديل حديث ويرفع المبلغ في حال إختيار الحاج لحافلة (VIP) .


مضيفا اشتراط السلطات السعودية إلى تلقي الحجاج وجميع البعثات لقاحات كورونا المعتمدة ولقاح الجمرة الخبيثة (السحايا) و عمل فحص PCR قبل 72 ساعة من دخول المملكة العربية السعودية ، وكما أكد الوزير الخلايلة على ضرورة إلتزام جميع الحجاج بإرتداء الكمامة طيلة فترة الرحلة .


كما دعا الخلايلة المواطنين إلى الإسراع في التسجيل ضمن المدة المحددة للتصريح واختيار البرنامج الذي يناسبهم من المكاتب المعتمدة ودفع قيمة الفيشة البنكية وسرعة تجديد جوازات سفرهم إذا كانت منتهية، علماً أن تمديد الجوازات إذا كانت مدة صلاحيتها أقل من عشرة أشهر غير مقبول ويلزم إحضار جواز سفر جديد، مشيرًا إلى أن من يتخلف عن استلام التصريح الخاص به خلال الفترة المذكورة أعلاه يعتبر مستنكفاً ويلغى تصريحه.


 




 

 


 

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