وزير الأوقاف يعود حاجاً أردنيًا تعرّض لكسر في الحوض

الوكيل الاخباري - عاد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الجمعة، الحاج الأردني محمد عبدالفتاح دندن، الذي تعرّض لحادث سقوط أدى لكسر في الحوض، وذلك للاطمئنان على صحته.



وأوعز الخلايلة، لكوادر البعثة الإدارية بتأمين الحاج محمد دندن بمركبة تُقلّه لتسهيل تأديته لمناسك الحج.



وثمّن الحاج محمد دندن، الجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ممثلة بالوزير الخلايلة وكوادر البعثة الطبية والإدارية في متابعة حالته الصحية منذ حادثة السقوط في المدينة المنورة وحتى وصوله إلى مكة المكرمة.

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