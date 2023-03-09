وزير الأوقاف يفتتح أعمال الدورة العلمية 43 لشرح مضامين رسالة عمان

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس اعمال الدورة العلمية الدولية الثالثة والاربعين لشرح مضامين رسالة عمان في معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم.



وقال الخلايلة، إن رسالة عمان جاءت استشرافا للمستقبل بأن الإسلام يتعرض لحملة من بعض أبنائه ممن انحرف فكرهم نحو التطرف والتشدد والارهاب، مثلما يتعرض لاتهامات باطلة من الخارج.

اضافة اعلان



وأشار إلى أن الأردن حذر من خطر الإرهاب والفكر المتطرف والمتشدد منذ عام 2004, وبناء على ذلك تم اطلاق رسالة عمان بمباركة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وعقدت الدورات العلمية لشرح مضامينها بمشاركة العلماء والمفكرين من مختلف دول العالم، مبينا أن رسالة عمان تُشكل دعوة للفكر السليم وتوحيد الأمة وفهم الإسلام بالشكل الصحيح.



ويشارك في أعمال الدورة 12 دولة شقيقة وصديقة بالإضافة لمشاركين من وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء العام وإفتاء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وإفتاء مديرية الأمن العام.



من جانبه قال مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة إن رسالة عمان تبنتها المؤسسات الدينية وهي رسالة مباركة في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك لعام 1425 هجري 2004 للميلاد.



وأضاف الخصاونة، إنها رسالة تدعو إلى إنسانية الإنسان وكرامته وهو ما يؤكد عليه جلالة الملك في مختلف الميادين والمحافل المحلية والدولية، حيث تضمنت فيضا من التوجيهات الدينية والأخلاقية والانسانية واهتمت بالخطاب الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة، كي يبقى الإسلام حيا في النفوس ويُنمي القيم الراقية وإعداد الدعاة الصادقين والمخلصين، والانقياد لشريعة الإسلام السمحة.



وأشار إلى أن الإسلام هو الرسالة العظيمة التي أوحاها الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تدعو إلى القيم والأخلاق والتسامح والمحبة، ومن هنا جاءت رسالة عمان ردا على كل من يتجنى على الإسلام والتصدي لمن يسعون لتحريف صورته.



بدوره قال مدير معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم الدكتور يوسف الشبلي، إن افتتاح الدورة الثالثة والاربعين لرسالة عمان التي تنعقد منذ أطلقها جلالة الملك، تنبثق من القرآن الكريم ومن الرحمة والوسطية، وهي غير مسبوقة في باب أنها رسالة دعوية شاملة في اطارها تهدف الى ابراز الصورة الحقيقية للاسلام .



وأضاف الشبلي، إن الرسالة كتبت بعناية دقيقة لتخاطب الناس في كل انحاء العالم وسيتم الوقوف على محاورها من خلال المحاضرات والندوات التي ستعقد بمشاركة كوكبة من العلماء والمختصين أثناء أعمال الدورة.



وحضر الافتتاح قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، ومفتي عام القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي العقيد الدكتور حسن مخاترة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، وأمين عام دائرة الإفتاء العام للمملكة الدكتور أحمد الحسنات، ومفتي مديرية الأمن العام العقيد الدكتور سامر الهواملة، ومساعد أمين عام الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الإسلامي الشيخ إسماعيل الخطبا، وأعضاء مجلس الإفتاء العام، وعدد من العلماء والمختصين.