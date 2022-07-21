وزير الأوقاف يفتتح أعمال ملتقى الوعظ واليوم الخيري في الجفر

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس أعمال ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري، الذي تنظمه الوزارة وصندوق الزكاة في قضاء الجفر التابع لمحافظة معان.



وقال الوزير الخلايلة في كلمة ألقاها، بحضور النائب صالح أبو تايه، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومساعد أمين عام الوزارة الشيخ إسماعيل الخطبا، ومدير قضاء الجفر عنبر الغثيان وعدد من المسؤولين في قضاء الجفر وشيوخ ووجهاء وأهالي القضاء، إن تنظيم هذا الملتقى، يأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة النزول للميدان وتلمس حاجات المواطنين والعمل على حلها.



وأضاف الخلايلة، أن وزارة الأوقاف دأبت منذ عقود على تنظيم ملتقيات الوعظ والإرشاد في مختلف مناطق المملكة في ظل رسالتها الدعوية، حيث يشارك فيها عدد من الأئمة والوعاظ العلماء من مختلف مديريات الأوقاف بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية، من خلال التفاعل مع أبناء المجتمع المحلي، وتعظيم المفاهيم والقيم الإسلامية وتعزيزها في مجتمعات تمتلك رصيدا وموروثا اجتماعيا نعتز ونفتخر به كأردنيين.



وأكد الخلايلة، أن وزارة الأوقاف ومن خلال مديرياتها في المركز وبمحافظة معان، وصندوق الزكاة، تحرص دائماً على تنظيم ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية في قضاء الجفر خدمة لأهالي القضاء، ودعما لهم ضمن الإمكانات المتاحة.



وأشار إلى أن صندوق الزكاة والوزارة من خلال مديرية البرامج الوقفية تسعى دائما إلى استغلال توقيت ملتقيات الوعظ والإرشاد في المناطق التي تقام فيها لخلق حالة من التجانس بين الرسالة الدعوية ومفهوم الزكاة القائم على التكافل الاجتماعي، حيث يقوم الصندوق على إيصال الزكاة لمستحقيها.



وخلال الحفل، قام الخلايلة بتسليم 400 قسيمة شرائية، و300طرد غذائي، ومساعدات نقدية بواقع 100دينار لكل شخص بواقع 50طالب علم جامعي، و50 يتيما.

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