وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الخيري في لواء ذيبان

الوكيل الاخباري -

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افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، الملتقى الخيري في لواء ذيبان بمحافظة مأدبا.وقال الخلايلة بحضور النائب أسماء الرواحنة ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومحافظ مأدبا علي الماضي، إن عدد المستفيدين من الملتقى من أبناء اللواء يقدر بنحو 700 أسرة فقيرة ومحتاجة موزعين على 300 قسيمة شرائية، و300 طرد خيري، ومساعدات نقدية بواقع 100 دينار للشخص الواحد استفاد منها 100 طالب علم ويتيم من الفقراء، بالإضافة إلى دراسة توزيع مشاريع انتاجية على الأسر الفقيرة.وأكد الخلايلة أن صندوق الزكاة اليوم يحظى بثقة كبيرة من المواطنين والمتبرعين والمحسنين، مثمنا دورهم الكبير في دعم الصندوق ومساندته في تقديم المساعدات والزكوات لمستحقيها، موجها الدعوة لأهل الخير بالمبادرة في تقديم الدعم للصندوق لإيصالها للفقراء، مشيرا إلى أن الصندوق يقدم شهريا مساعدات مالية ثابتة لنحو 5 آلاف أسرة فقيرة ومحتاجة وأيتام وطلبة علم إضافة إلى تقديمه المساعدات الطارئة لآلاف الأسر المحتاجة.ووجه وزير الأوقاف المعنيين في وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة لدراسة كافة المطالب والمقترحات التي تم طرحها خلال حفل افتتاح الملتقى الخيري.