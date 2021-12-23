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الخميس، 23-12-2021 06:52 م

وزير الأوقاف يفتتح اليوم الخيري في الأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن صندوق الزكاة يعمل على تنفيذ مشاريع ترميم وصيانة منازل للأسر الفقيرة والمحتاجة، إضافة إلى تبني مشاريع إنتاجية يقدمها للشباب والأسر الفقيرة ومتابعتها ليضمن انتقال الأسر المنتفعة من تلقي المعونة لأسر منتجة.

وأضاف الدكتور الخلايلة، خلال فعاليات اليوم الخيري الذي نظمه صندوق الزكاة في متصرفية لواء الأغوار الشمالية اليوم الخميس، أن الوزارة ستمول من خلال الصندوق بناء وحدات سكنية في المنطقة بعد أن تم تخصيص قطعة أرض هي الأولى في هذا المشروع.

وزار الخلايلة أول قطعة أرض خصصتها الوزارة لبناء مساكن للفقراء، حيث سيباشر صندوق الزكاة قريبًا ببناء عدد من الوحدات السكنية في لواء الأغوار الشمالية سينتفع منها الفقراء في المنطقة ممن تنطبق عليهم الشروط والأنظمة.

وأشار إلى أنه تم اليوم توزيع 400 قسيمة غذائية تصرف من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، إضافة إلى تقديم مساعدات لـ 50 يتيماً و50 طالباً جامعياً قيمة كل مساعدة 100 دينار و 300 طرد غذائي، إضافة إلى تسليم 3 مشاريع إنتاجية في اللواء وترميم 4 منازل، مشيرا إلى مواصلة الصندوق بناء وترميم المنازل للأسر المحتاجة والفقيرة وفق الإمكانيات المتاحة.

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