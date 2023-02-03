وزير الأوقاف يفتتح مسجد أبو بكر الصديق في الموقر

الوكيل الاخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الجمعة مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة الحاتمية بلواء الموقر، بحضور عدد من شيوخ ووجهاء وأبناء المنطقة.

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وقال وزير الأوقاف خلال إلقاء خطبتي الجمعة، إن عمارة المساجد تدل على أمرين الأول الإيمان، والأمر الثاني على الرجولة، حيث قال العلماء إن العمارة تقوم على أمرين الأولى مادي، والآخر معنوي، وهي مرتبطة بالإيمان والذكر والعبادة، والله تعالى مدح من يعمرون بيوت الله تعالى.



وتحدث الخلايلة عن الإيمان بالله وكتبه ورسله، حيث لا يتم ولا يصح الإيمان إلا إذا آمن المسلم بأركان الإيمان كلها دون نقصان، فهذه عقيدتنا الإسلامية، لأن رسالة الأنبياء جميعًا، رسالة الرحمة والدعوة إلى الله تعالى، وعبادته وتوحيده.



وأضاف، أن الله تعالى منذ أن خلق آدم عليه السلام جعل الإنسان خليفة في الأرض، ومن هنا نجد رسالة الإنسان تقوم على ثلاث الأولى عبادة الله تعالى، والثانية هي عمارة الأرض وهذه رسالة للإنسان، وهذا ما وجهنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تبقى الأرض صالحة للحياة ولعبادة الله، وأما الرسالة الثالثة هو ما يتركه الإنسان من أثر طيب بعد موته.



وتحدث الخلايلة عن قيام المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة المنورة مهاجرًا من مكة المكرمة، حيث أمر ببناء المسجد لأن المسجد هو الذي يعلم الدين وينظم السلوك، ويبني شخصية الإنسان.