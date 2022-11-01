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الثلاثاء، 01-11-2022 06:02 م

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري في بلدة الشفا بعجلون

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي أقيم في بلدة الشفا بمحافظة عجلون.

وقال الخلايلة، إن وزارة الأوقاف تنفذ جولات ميدانية إلى جميع محافظات المملكة دون استثناء، مبينا أن الجولات التي تقوم بها الوزارة وصندوق الزكاة ومستشفى المقاصد تتضمن تقديم الوعظ والإرشاد والمساعدات النقدية والعينية، والدعم الطبي لتعزيز التكافل الاجتماعي بين الناس.

وأضاف أن الوزارة تطبق من خلال أعمالها معنى الزكاة، الذي يعنى بالتكافل الاجتماعي بين الناس وإيصال المساعدة إلى مستحقيها، إضافة إلى دعم كل من يريد إقامة مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل وتحقق مردود مادي للمستفيدين.

وأكد الخلايلة أن الوزارة مستعدة وضمن الإمكانات المتاحة لتوفير الدعم لترميم بيوت الفقراء، وإقامة مشاريع إنتاجية لكل من تنطبق عليهم الشروط؛ لتحويل المستفيد من شخص يتلقى المعونة إلى منتج.

وأضاف أنه جرى اليوم توزيع 400 كوبون قيمة كل واحد منها 30 دينارا، وتقديم مساعدات مالية لـ50 طالبا و50 يتيما لكل واحد منهم مئة دينار، وتوزيع 300 طرد غذائي.

وأكد الخلايلة أن وزارة الأوقاف تسعى إلى زيادة أعمالها الخيرية والوعظية في كل مناطق المملكة ضمن برنامج عمل على مدار العام، لافتا إلى أن الوزارة تحمل على عاتقها الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى رعاية كل نشاط يعلم كتاب الله تعالى على أن يكون علما ينتفع به شباب المسلمين.

وشدد على أهمية ملتقيات الوعظ و الإرشاد التي تقيمها الوزارة، والتي يلتقي خلالها أئمة ووعاظ من مختلف مناطق المملكة، يتبادلون خلالها خبراتهم خدمة لمصلحة الإسلام والمسلمين.

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