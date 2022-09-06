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الثلاثاء، 06-09-2022 05:40 م

وزير الأوقاف يكرم أوائل مراكز تحفيظ القرآن الكريم في عجلون

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، عن عودة الوزارة لتنظيم المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم، بمشاركة متسابقين من مختلف دول العالم، بعد انقطاع لعامين بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال رعايته احتفال مديرية أوقاف محافظة عجلون لتكريم أوائل المراكز الصيفية، التابعة للوزارة التي جاءت بعنوان: "الأقصى وصاية هاشمية وحق أبدي"، الذي حضره محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، والنائب خلدون الشويات، وممثلو فعاليات رسمية وشعبية وذوو الخريجين. ودعا الخلايلة الطلبة إلى مواصلة التحاقهم بمراكز تقيمها الوزارة على مدار العام، وعدم التوقف فقط عند المراكز الصيفية، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تعي أهمية المساجد والمراكز القرآنية الصيفية منها والقائمة على مدار العام، ودورها في تنشئة جيل متسلح بالقرآن الكريم في أخلاقه وسلوكاته ومناهضة الجريمة.

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