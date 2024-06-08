السبت 08-06-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الأوقاف يكشف أوضاع الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة

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السبت، 08-06-2024 09:35 ص

وزير الأوقاف يكشف أوضاع الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة وصول ما يزيد عن 5 آلاف حاج الى المدينة المنورة ضمن المرحلة الأولى.

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وأشار خلال تفقده أماكن سكن الحجاج الأردنيين في المدينة الى اكتمال وصول جميع قوافل الحجيج الى المدينة المنورة، المحطة الأولى وفق برنامج الحج المقرر من قبل الوزارة استعدادا لتفويجهم الى مكة المكرمة.


واطمأن الوزير على أحوالهم الصحية وتفقد أوضاعهم ومدى رضاهم عن الطعام والشراب المقدم لهم وكذلك عن ملاءمة السكن من حيث التجهيزات التي اتخذت في سبيل راحتهم،لافتا الى أنه سيتم تفويج الدفعة الأولى من الحجاج من منطقة آبار علي الى مكة المكرمة يرافقهم طواقم وزارة الأوقاف على طول الطريق للتأكد من سلامة وصولهم بدون أية مشاكل أو صعوبات.

 

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