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السبت، 14-01-2023 10:19 م

وزير الأوقاف يكشف تكلفة الحج للموسم المقبل

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الوكيل الاخباري - حددت اتفاقية ترتيبات موسم الحج 1444 هــ، عدد الحجاج الأردنيين بـ 8 آلاف حاج، وكذلك 4500 حاج من فلسطينيي 1948، وفق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة الذي توقع وصول كلفة الحاج إلى 3 آلاف دينار بالحد الأدنى.

وأوضح الوزير عبر "المملكة"، أن معيار القبول لحجاج الأردن هو عامل السن، وبالتالي سيقبل الأكبر سنا من المتقدمين، وستعلن الوزارة خلال الأسبوعين المقبلين عن التقديم الأولي الإلكتروني للحج.

وأشار الوزير إلى أن موسم الحج لعام 1444 لا يتضمن قيودا بسبب فيروس كورونا، ولا يتضمن إجراء فحوص كورونا، وقال إن الوزارة بصدد وضع التعليمات النهائية لموسم الحج.

وتوقع الوزير ارتفاع تكلفة الحج للموسم المقبل، لتصل إلى نحو 3 آلاف دينار للحاج الواحد وذلك بالحد الأدنى، بعد أن كانت تكلفة الحاج الواحد العام الماضي 2400 دينار ضمن الخدمات العادية.

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