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السبت، 27-11-2021 06:46 م

وزير الأوقاف يلتقي أئمة وخطباء مساجد العقبة

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الوكيل الاخباري - التقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، أئمة وخطباء محافظة العقبة، بحضور مدير مديرية الأوقاف في المحافظة فارس الجوازنة.

وأكد الخلايلة أهمية دور الأئمة والخطباء والواعظات والمؤذنين في تعزيز رسالة المسجد في المجتمع التي تمثل رسالة وزارة الأوقاف ورؤيتها القائمة على نشر تعاليم الاسلام السمحة والاعتدال والوسطية والقيم النبيلة التي حث عليها الدين الحنيف.

وأشاد بدور القائمين على المساجد في المملكة، والذين يشكلون القدوة الحسنة ويبعثون الإيمان والطمأنينة في قلوب عباد الله، فهم أهل العلم والتقوى وقادة المجتمع، وهذه مهمة حباهم الله بها، ليكونوا نبراسا للمجتمع موجهين للناس بما يتماشى مع القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودعا الخلايلة الأئمة والخطباء الى حث الناس على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والأخذ بالأسباب في مواجهة جائحة كورونا وحفظ الأنفس، لأن ذلك من صلب الدين.

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