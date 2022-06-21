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الثلاثاء، 21-06-2022 04:19 م

وزير الأوقاف يلتقي البعثات المرافقة للحجاج

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول البعثات المرافقة لحجاج المملكة للديار المقدسة، والمتمثلة ببعثات الوعظ والإرشاد، والإداريين، والبعثات الطبية بالإضافة إلى الإعلام الرسمي لهذا العام 2022.

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وقال الخلايلة خلال اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، إن هذا اللقاء يعتبر تحضيريا لموسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن الموسم سينطلق الأسبوع المقبل بحيث تكون الرحلة من المملكة الأردنية الهاشمية إلى المدينة المنورة، ومن ثم لمكة المكرمة، وصولا إلى مشاعر الحج في عرفة ومزدلفة ومنى والعودة لأرض الوطن.


وأضاف أن الغاية من وجود بعثات الحج هو خدمة الحجاج، داعيا الجميع إلى عدم التراخي في تقديم الخدمات.


وأشار إلى أن دور الوعاظ والمرشدين والواعظات عظيم جدا، ما يتطلب ملازمة ضيوف الرحمن، وتقديم الوعظ والإرشاد لهم والاستعانة بلجنة توعية الحج عند وجود أي سؤال يستوجب الاستفسار، إضافة إلى ترسيخ قيمة الصبر بين الحجاج وتحمل المشقة.


وبين أن الوزارة وبالتعاون مع دائرة الإفتاء العام أعدت دليل الحاج والعمرة الإرشادي والذي يجيب عن جميع الاستفسارات خلال الرحلة، إضافة إلى دور المرشدين ولجنة توعية الحجاج.


ولفت الخلايلة إلى أن جميع أعضاء البعثات من مسؤولين وغيرهم سيرافقون بعثة الحج برا، مشيرا إلى أن البعثة لهذا العام تتميز بعدم وجود كبار سن أكثر من 65 سنة، وهذا يجعلهم اكثر قدرة على تحمل المشقة.

 




 

 


 

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