وزير الأوقاف يلتقي البعثة الاعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين

الوكيل الاخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أهمية مرافقة البعثة الاعلامية للحجاج الأردنيين، نظرا لدورهم الوطني في خدمة بعثات الحج، وإيصال المعلومة الدقيقة.



وأضاف الخلايلة خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الخميس في دائرة الحج والعمرة بالبعثة الإعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين لهذا العام 2022 أن الهدف من مرافقة بعثات الحج الإدارية توفير أفضل الخدمات للحجاج، وهو ما نتطلع إليه دائماً ويتوجب علينا القيام به جميعا كبعثات إدارية ووعظ وأرشاد وطبية وإعلامية.



وأشار إلى أن أول بعثة ستنطلق يوم الاثنين القادم، ترافقهم من المملكة وصولا للمدينة المنورة، حيث يمكث فيها الحجاج ليلتين، ثم يتم التوجه الى مكة المكرمة ومواصلة شعائر الحج في المشاعر ومن ثم العودة لارض الوطن، حيث سترافق جميع البعثات الادارية الحجاج براً، بما فيهم جميع المسؤولين في الوزارة، وذلك لتقديم الخدمات لهم أولا بأول، ومتابعة شؤونهم.



كما اشار الخلايلة إلى انه تم توفير خدمات الاتصالات والانترنت لجميع الحجاج ، اضافة الى اعتماد تطبيقات الكترونية لتسهيل التواصل مع الحجاج، وعدم انقطاع البعثات الادارية عنهم.

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