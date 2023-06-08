وزير الأوقاف يلتقي مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

الوكيل الاخباري - التقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في مبنى دائرة الحج والعمرة اليوم الخميس، نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل راكان السعايدة وعددا من أعضاء المجلس، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والنقابة.



واستهدف اللقاء مناقشة أسس اعتماد البعثة الصحفية والإعلامية، والعدد المقرر لها لتغطية موسم الحج لهذا العام.



وأكد الخلايلة حرص الوزارة على التعاون مع نقابة الصحفيين باعتبارها مرجعية للتعامل مع وسائل الإعلام، مشيدا بالدور الذي تقوم به النقابة ووسائل الإعلام في المساهمة بإبراز جهود الوزارة باستمرار، خاصة خلال موسم الحج في إيصال المعلومة الدقيقة.

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