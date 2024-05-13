وزير الإدارة المحلية: بعض مجالس المحافظات والبلديات تجاوزت 90% من الإنجازات المخطط لها

الوكيل الاخباري-

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قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الاثنين، إن بعض مجالس المحافظات والبلديات تجاوزت ما نسبته 90% من الإنجازات المخطط لها.وأشار، خلال لقاء فريق وزاري برئاسته، لمختلف الجهات الرسمية والعامة في البادية الوسطى، للوقوف على ما أُنجر من المشاريع الحكومية المنفذة خلال فترة الـ 25 سنة الماضية، إلى بعض المعيقات التي واجهت مجالس المحافظات؛ وكان سببها بعض التشريعات السابقة، موضحا أن الحكومة تسعى حاليا إلى تعديل بعض التشريعات لتلافي الأخطاء التي ارتكبت في السابق نتيجة لهذه المعيقات.وأوضح كريشان أن البلديات ومجالس المحافظات هم اللبنة الأولى لبناء التنمية في المجتمعات الموجودة.وعن الإنجازات التي حصلت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الـ 25 سنة الماضية في مختلف المجالات سواء السياسية والبرلمانية والحزبية والتشريعية، أشار إلى قانوني الانتخاب والأحزاب اللذان أفرزا 38 حزبا استحقوا الوضع الدستوري للمشاركة في الانتخابات التي وجه جلالة الملك بإجراءها، والمقرر في 10 أيلول.