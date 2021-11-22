وزير الإعلام البحريني: مواقف الأردن راسخة في وجدان الشعب البحريني

الوكيل الاخباري - أكد وزير الإعلام في مملكة البحرين علي بن محمد الرميحي أن التطابق في الرؤى ووحدة الأهداف على مختلف المستويات بين البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية هو انعكاس للعلاقات الأخوية المتميزة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعلاقات الحميمة والتاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيقين.



وقال الرميحي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، بمناسبة زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمملكة البحرين، إن الشعب البحريني يستذكر بكل فخر واعتزاز، مواقف الأردن التاريخية والمشرفة إلى جانب مملكة البحرين والدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة، مبينا أن تلك المواقف الراسخة تعد أنموذجًا حيًا لطبيعة الترابط الأخوي على المستويين الرسمي والشعبي بين البلدين.

اضافة اعلان