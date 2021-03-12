وزير الإعلام لـ الوكيل : صلاتا العشاء والفجر في المنزل

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، الجمعة، ما يتم تداوله حول السماح بآداء صلاتي العشاء والفجر في المسجد.

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وزاد ، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن "وقت صلاتي العشاء والفجر يأتي ضمن فترة الحظر الجزئي الليلي

وأشار أن ما يتم تداوله "غير رسمي" ، داعيا إلى استقاء المعلومة من مصدرها، حول آداء الصلاتين في المساجد ، وقال " آداؤهما في المنازل".



الحكومة أعلنت، الأربعاء، زيادة ساعات الحظر الجزئي، لتصبح من الساعة 7 مساء للأفراد، وحتى 6 صباحا، فيما سيمدد الحظر للمنشآت لتصبح من 6 مساء وحتى 6 صباحاً.

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