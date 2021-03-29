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الإثنين، 29-03-2021 09:56 ص

وزير الإعلام:37 ألف شخص من الكوادر الصحية تلقى المطعوم

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين إنه بلغ عدد متلقّي مطعوم كورونا من الكوادر الطبيّة والتمريضيّة أكثر من 37 ألف شخص، وستستمرّ خليّة أزمة كورونا بتخصيص أيّام للكوادر الطبيّة لمساعدتها على تلقّي المطعوم.

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وأضاف دودين خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس الأحد، أنه خُصص 27 فريقاً متنقّلاً، يعمل في جميع المحافظات، لتطعيم الأشخاص الراغبين بتلقّي المطعوم، من غير القادرين على الوصول إلى مراكز التطعيم.


وأكد على أن عدد اللقاحات التي تعاقد عليها الأردن حتى الآن بلغ 10 مليون و200 ألف جرعة، تكفي لقرابة 5 مليون و100 ألف شخص، حتى نهاية العام الحالي.



 




 

 


 

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